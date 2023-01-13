На газопроводе в Литве прогремел мощный взрыв и возник пожар

Литовский газотранспортный оператор Amber Grid сообщил в пятницу о взрыве газопровода, соединяющего Литву и Латвию на участке недалеко от литовского города Пасволь на севере страны.

На видео с места происшествия видно, как над территорией завис огненный шар. По словам очевидцев, пламя достигло высоты примерно 50 метров, а температура в районе пожара превысила 20 градусов по Цельсию.

Оператор выступил с заявлением по этому поводу: "В пятницу около 17:00 произошел взрыв газопровода, принадлежащего Amber Grid, недалеко от Пасволя. По предварительным данным, никто не пострадал. Взрыв произошел вдали от жилых домов".

В ведомстве добавили, что на месте работают подразделения пожарной охраны.