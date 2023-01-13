Больше не увидите: Лариса Гузеева огорчила россиян сообщением о судьбе шоу «Давай поженимся!»

В эфир Первого канала передача впервые вышла в 2008-м, через год телеведущая получила за нее ТЭФИ.

63-летняя актриса и телеведущая разочаровала телезрителей сообщением о том, что популярное в России ток-шоу «Давай поженимся!» больше не выйдет в эфир.

Заслуженная артистка России Лариса Гузеева поздравила поклонников со Старым Новым годом. И рассказала, что на столе у нее будут стоять пельмени. Пост в личном блоге аткриса сопроводила фото: она с подругой и собакой Жужей лежат в снегу, а рядом на подносе тарелка с пельменями и две рюмки.

Поклонники также пожелали кумиру всех благ в новом году и спросили, когда на экраны выйдет передача «Давай поженимся!». Гузеева ответила, что «Никогда». Поклонники признались, что им «очень жаль». Другие фанаты переключили внимание на фото с пельменями. Телеведущая пригласила приехать и отведать.

Шоу «Давай поженимся!» в эфир Первого канала впервые вышло 28 июля 2008 года. В течение первых трех месяцев его вела актриса Дарья Волга. Вскоре ее сменила Лариса Гузеева, при которой передача стала рейтинговой. В 2009 году звезда получила за нее ТЭФИ - в номинации «Ведущая ток-шоу».

С 24 февраля 2022 года передача поставлена на паузу. Лариса Гузеева в сентябре стала ведущей программы «Голос 60+», сменив Дмитрия Нагиева.