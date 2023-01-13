Депутаты Тюмени потребовали запрета концертов Валерия Меладзе в России

В обращении на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина они просят также лишить певца звания заслуженного артиста страны.

Группа депутатов Тюменской областной думы инициировала запрет в России концертов певца Валерия Меладзе, сообщает Рамблер со ссылкой на Ura.ru.

Авторы обращения на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина попросили рассмотреть "вопрос о применении к В. Ш. Меладзе мер по лишению его звания «Заслуженный артист Российской Федерации", а также полного запрета его концертной деятельности на территории России.

Свои подписи под документом поставили депутаты Владимир Сысоев, Иван Вершинин, Лариса Цупикова, Евгений Макаренко и Александр Чепик.

Они утверждают, что Меладзе своими словами "выразил поддержку политике недружественного государства", а это "приводит к нарушению свободы слова", а также "возбуждению национальной вражды".

Письмо перед отправкой должен утвердить спикер Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов.

Обращение депутатов вызвано тем, что в СМИ ранее распространилось видео, где певец на корпоративе в Дубае якобы завершил сказанное кем-то нацистское приветствие.