На границе Литвы и Латвии взорвался газопровод, пожарные не могут справиться с огнем
2023-01-13 22:15
В Литве взорвался газопровод, из-за чего почти мгновенно начался сильнейший пожар.
Как сообщают литовские средства массовой информации, на магистральном газопроводе на границе с Латвией произошел сильнейший взрыв.
После этого пришлось эвакуировать все близлежащие населенные пункты.
"На магистральном газопроводе, соединяющем Латвию и Литву, произошёл мощный взрыв", - сообщает телеграм-канал RT.
Пока нет никакой информации о погибших, пострадавших, а также о причинах происшествия.
Опубликовано: Николай Скира