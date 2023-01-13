На границе Литвы и Латвии взорвался газопровод, пожарные не могут справиться с огнем

APS
2023-01-13 22:15

В Литве взорвался газопровод, из-за чего почти мгновенно начался сильнейший пожар.

Как сообщают литовские средства массовой информации, на магистральном газопроводе на границе с Латвией произошел сильнейший взрыв.

После этого пришлось эвакуировать все близлежащие населенные пункты.

"На магистральном газопроводе, соединяющем Латвию и Литву, произошёл мощный взрыв", - сообщает телеграм-канал RT.

Пока нет никакой информации о погибших, пострадавших, а также о причинах происшествия.

Опубликовано: Николай Скира











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