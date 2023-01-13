RID: Италия решила поставлять на Украину системы ПВО SAMP-T

Rivista Italiana Defesa сообщает, что Италия будет поставлять на Украину системы ПВО SAMP-T.

Передача таких вооружений уже одобрена итальянским премьером Джорджей Мелони, однако у Минобороны и военных были возражения.

Проблема заключается в том, что Италия располагает всего пятью такими батареями, причем одна из них задействована в Кувейте.

Тем не менее, позвле звонка Джо Байдена решение о поставках систем на Украину было принято.