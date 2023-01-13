RID: Италия решила поставлять на Украину системы ПВО SAMP-T
2023-01-13 22:20
Rivista Italiana Defesa сообщает, что Италия будет поставлять на Украину системы ПВО SAMP-T.
Передача таких вооружений уже одобрена итальянским премьером Джорджей Мелони, однако у Минобороны и военных были возражения.
Проблема заключается в том, что Италия располагает всего пятью такими батареями, причем одна из них задействована в Кувейте.
Тем не менее, позвле звонка Джо Байдена решение о поставках систем на Украину было принято.
Опубликовано: Светлана Репина