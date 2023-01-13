Bild: Кристина Ламбрехт подала в отставку с поста министра обороны Германии

Глава Министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт намерена покинуть занимаемый пост.

В Министерстве обороны Германии могут произойти коренные перемены. Глава ведомства Кристина Ламбрехт подала в отставку со своего поста

При этом, отмечает немецкое авторитетное издание Bild, дата окончания ее полномочий пока неизвестна.

"Кристина Ламбрехт решила подать в отставку с поста министра обороны Германии, дата пока не известна. Об этом пишет газета Bild", - пишут "Известия".