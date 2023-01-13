Bild: Кристина Ламбрехт подала в отставку с поста министра обороны Германии
2023-01-13 22:26
Глава Министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт намерена покинуть занимаемый пост.
В Министерстве обороны Германии могут произойти коренные перемены. Глава ведомства Кристина Ламбрехт подала в отставку со своего поста
При этом, отмечает немецкое авторитетное издание Bild, дата окончания ее полномочий пока неизвестна.
"Кристина Ламбрехт решила подать в отставку с поста министра обороны Германии, дата пока не известна. Об этом пишет газета Bild", - пишут "Известия".
Опубликовано: Николай Скира