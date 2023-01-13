В Пензенской области зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом Кракен

В Российской Федерации зафиксирован первый случай заражения новым штаммом ковида.

В Пензенской области России был выявлен первый случай заражения новым штаммом коронавируса под названием "Кракен".

Этот штамм считается наиболее заразным из всех уже более ранее обнаруженных разновидностей инфекции.

"Заболевшая - жительница Пензы в возрасте 32 лет, работник административного подразделения промышленного объекта", - сообщили в Роспотребнадзоре.