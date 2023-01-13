Распространенные вредные привычки, из-за которых можно потерять зрение

Ана Дгебуадзе, хирург, офтальмолог, объяснила, какие плохие привычки людей могут вызвать со временем слепоту.

По мере старения организма зрение постепенно ухудшается у всех людей. Однако есть факторы, которые ускоряют потерю зрительный способностей и быстро приводят к полной слепоте.

Так, нездоровый образ жизни провоцирует раннее развитие катаракты.

Как объяснила Ана Дгебуадзе, излечить катаракту, чтобы восстановить зрение, поможет только операция.

Это бескровное хирургическое вмешательство, проводимое под местной анестезией. Называется процедура факоэмульсификацией.

Ана Дгебуадзе:

«Врач делает надрез длиной два миллиметра, который не требует наложения швов. Мутный хрусталик удаляют, а на его место имплантируют искусственную линзу»

Если упустить нужный момент, катаракты уплотняется, и тогда уже нужна будет более сложная операция.

Катаракта провоцирует серьезные необратимые заболевания, например, фракогенную глаукому.

Чтобы избежать развития слепоты, после 40 лет нужно регулярно посещать офтальмолога для проверки зрения.

Алкоголь и курение сужают сосуды, повышают давление - артериальное и внутриглазное. Эти привычки ведут к токсическому поражению глазного нерва и вызывают его атрофию.

Подобные результаты будут и после курения кальяна или электронных сигарет.