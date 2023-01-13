Bild: министр обороны Германии Кристина Ламбрехт уходит в отставку

Издание Bild со ссылкой на собственные источники сообщает, что министр обороны Германии Кристина Ламбрехт уходит в отставку.

Журналисты пока не располагают информацией о дате ухода Ламбрехт со своего поста. Сейчас идут консультации по поводу преемника.

При этом издание отмечает, что инициатива исходит не от самой Ламбрехт.

Ранее Кристина Ламбрехт не раз подвергалась критике за состояние материально-технической базы немецкой армии.