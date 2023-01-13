В Бердянске взорвали автомобиль главы ВГА района Алексея Кичигина

Украинские диверсанты взорвали автомобиль главы ВГА Бердянского района Алексея Кичигина, чиновник не пострадал.

13 января председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём официальном Telegram-канале сообщил о произошедшем в городе Бердянск Запорожской области террористическом акте, который был осуществлён путём подрыва заминированного автомобиля главы военно-гражданской администрации Бердянского района Алексея Кичигина.

Рогов отметил факт того, что Кичигин не пострадал из-за того, что вовремя заметил подозрительный предмет на днище служебного автомобиля.