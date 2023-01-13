Небензя: «мирный план» Украины не имеет ничего общего с реальностью

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что предлагаемая Украиной резолюция о «мирном плане» не имеет ничего общего с реальностью.

По его словам, Киев уже не раз выдвигал экстравагантные идеи, и «мирный план» является одной из них.

Ранее сообщалось, что план урегулирования конфликта, предложенный Украиной, может быть рассмотрен на специальной сессии Генассамблеи ООН.

На Украине считают, что обсуждение данной инициативы может начаться в конце февраля.