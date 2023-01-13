Люди, которые молодо выглядят не по годам, болеют меньше остальных

Мужчины и женщины, которые выглядят моложе своего биологического возраста, меньше рискуют заболеть остеопорозом, катарактой, потерей слуха.

Британский журнал дерматологии опубликовал исследование ученых Медицинского центра Университета Эразма в Роттердаме.

В нем рассматривается вопрос о взаимосвязи внешности и предрасположенности людей к болезням. Ученые собрали фотографии 2679 человек 50-90 лет.

Участников исследования попросили рассказать о заболеваниях, затем предложили пройти когнитивные тесты. Результаты получились очень неожиданными.

Мужчины и женщины, которые выглядели младше своего реального возраста на 5 лет, характеризовались более высокими мыслительными способностями.

Также они на 25% реже болели возрастными заболеваниями.

Такие данные позволили ученым сделать вывод о том, что состояние внутренних органов оставляет свой отпечаток на лице.

Фотографии делались без применения декоративной косметики и украшений.

Потом независимые наблюдатели из 27 человек определяли по снимкам возраст людей, опираясь только на внешние данные.

После этого специалисты изучили данные участников исследования, касающиеся их образа жизни, здоровья. Были также оценены вес, наличие вредных привычек.

В итоге выяснилось: люди, которые выглядели на пять лет моложе, на 15% реже болели хронической обструктивной болезнью легких, на 16% меньше страдали от катаракты, у них на 24% реже диагностировали потерю слуха и на 24% реже - остеопороз.

Также ученые отметили, что люди, выглядевшие старше всех, как правило были мужчинами.

Они почти не курили, но при этом у них был очень высокий индекс массы тела.

Группа исследователей определила: биологические процессы, ведущие к появлению морщин, уменьшению жирного блеска кожи, возникают после изменений плотности костей и тканей.