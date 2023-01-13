Отставной офицер ЦРУ Филип Джиральди заявил, что США получили информацию о неправомерном использовании своего оружия на Украине.

Он уточнил, что после этого в Соединенных Штатах было принято решение направить на Украину своих представителей.

Джиральди отмечает, что они будут контролировать использование поставляемых вооружений, поскольку украинцы пытаются обвести США вокруг пальца.

По его словам, значительная часть поставляемого оружия попадает на черный рынок и исчезает. Он также рассказал о неизвестной судьбе вертолетов, заполненных деньгами.