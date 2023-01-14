Хозяйки советуют: чтобы зеркало в ванной не запотело, нужно покрыть его специальным составом

Особое средство защитит зеркало тонкой пленкой и предотвратит его запотевание.

Чтобы зеркало в ванной комнате не приходилось заново мыть после каждого приема душа, надо правильно за ним ухаживать.

Добиться эффекта его длительной чистоты можно с помощью средств, которые есть в каждом доме. Одно из них - обычная зубная паста.

Нужно нанести небольшое ее количество на мягкую ткань и обработать зеркальную поверхность. Затем стекло необходимо отполировать чистой тканевой салфеткой.

После такой обработки зеркало в ванной комнате будет сиять и радовать хозяев чистотой не меньше недели.

Кроме зубной пасты можно использовать хозяйственное мыло либо пену для бритья. Они применяются точно так же, как и зубная паста.