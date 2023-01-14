Медики назвали несколько привычек, которые приводят людей к долголетию

Если прислушаться к этим советам, то можно надолго сохранить здоровье и прожить гораздо больше.

Ученые утверждают, что нужно считать время ходьбы вместо количества шагов. Это значит, что ходить быстро эффективнее для здоровья, чем ходить долго.

Норвежские исследователи доказали, что люди, которые три раза в день ходили быстрым шагом по 10 минут 6 раз в неделю, на 40 % снизили риск преждевременной кончины.

Еще одно важное условие для продления жизни - ежедневное нанесение солнцезащитного крема с фактором защиты SPF-15 на самые уязвимые участки лица: нос, губы и веки.

Именно они чаще всего подвергаются агрессивной солнечной радиации и риску рака (рак поражает веки в 5-10 % случаев, а нос - в 80 % случаев).

Кроме того, для продления жизни медики советуют не переедать, выполнять хотя бы легкие физические упражнения не менее трех раз в неделю и использовать зубную нить для очищения межзубных промежутков.

Крепкие зубы являются залогом качественной работы всех органов и систем организма, а значит - и залогом долголетия.