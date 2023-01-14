Obozrevatel: украинских беженцев в Польше заставляют вернуть выплаченные им пособия

Издание Obozrevatel сообщает, что служба социального страхования Польши требует от украинских беженцев вернуть пособия, которые выплачивались им ранее.

Беженцы из Украины в момент выезда из Польши обязаны сообщать о пересечении границы, чтобы выплаты прекратились.

Однако украинцы, уехавшие летом, рассказывают, что им начислили лишние деньги, а теперь требуют их вернуть.

Речь идет о пособиях, которые каждый месяц выплачиваются на детей в возрасте до 18 лет.