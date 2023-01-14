Ученые рассказали, как и для чего нужно перезагружать мозг

Добиться полной перезагрузки мозга можно несколькими простыми упражнениями.

Напрягать упражнениями только мышцы недостаточно - человеческий мозг тоже требует перезагрузки.

Это нужно, чтобы мозг постоянно находился в рабочем состоянии, чтобы сохранялась хорошая память, высокая концентрация внимания, легко воспринималась информация и лучше усваивался любой новый материал.

Ученые разработали и опробовали на практике несколько упражнений по "умственной аэробике", которые советуют делать взрослым и школьникам с профилактической целью.

Нужно периодически создавать для себя новую обстановку. Самый простой способ - добираться на учебу и работу новым маршрутом.

Также необходимо время от времени вдыхать новые ароматы. Это могут быть запахи парфюма, кофе, цветов, эфирных масел и других веществ.

Еще один интересный прием для улучшения концентрации - "мнимая слепота". Он заключается в том, что нужно попытаться найти и взять нужный предмет в комнате с закрытыми глазами.

"Взбодрить" мозг можно с помощью использования нерабочей руки, то есть правше нужно попытаться делать привычные вещи левой, а левше - правой рукой.

Хорошее упражнение для активации мозга - незнакомая работа. Нужно всегда пытаться овладевать новыми навыками: колоть дрова, шить, рисовать, высаживать растения и так далее.

Еще один эффективный способ перезагрузки мозга - придумывать разные варианты ответа на один и тот же вопрос. Это помогает актививзировать мыслительные процессы.

Чтение книг, журналов, газет - один из самых лучших способов развития умственных и мыслительных способностей, кругозора и воображения.

Хорошо помогает в перезагрузке мозга просмотр телепередач без звука. Нужно по жестам и сценам попробовать догадаться, что реально происходит на экране.

Также нужно периодически менять темп действий. Например, можно попытаться собраться на встречу или на работу за 15 минут вместо привычных 40.