Haaretz: Израиль прекращает выплату пособия иммигрантам, приехавшим из-за конфликта на Украине

Издание Haaretz сообщает, что в Израиле прекращается выплата пособий иммигрантам, которые приехали в страну из-за украинского конфликта.

В феврале для многих из них заканчивается период действия временного постановления, и выплата пособий прекратится.

Журналисты отмечают, что израильские власти не планируют продлевать срок действия этого постановления.

Более того, Министерство по делам интеграции пока не получило финансирование, поэтому многие иммигранты остались без пособия за декабрь.