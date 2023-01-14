Небензя объяснил, для чего Украине на самом деле нужен «саммит мира»

Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал, что Украина предлагает проведение «саммита мира», чтобы понравится странам Запада.

По его словам, украинская сторона всячески пытается показать, что мира не хочет именно Россия.

Небензя отметил, что западная публика задает все более неудобные вопросы о расходовании денег, выделенных Украине.

Ранее постпред рассказал, что украинский проект резолюции о «мироном плане» не имеет ничего общего с реальностью.