Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военные уже начинают понимать, что их специально втянули в конфликт с Россией.

По его словам, многие солдаты считают себя русскими, они не являются наемниками.

Сальдо напомнил, что военные готовились к противостоянию с Россией восемь лет. Их не только обучали, но и настраивали соответствующим образом.

При этом он уточнил, что неподалеку от Херсона постоянно находились наемники.