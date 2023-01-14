Сальдо: украинские военные начали понимать, что их специально втянули в конфликт с Россией
2023-01-14 01:31
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военные уже начинают понимать, что их специально втянули в конфликт с Россией.
По его словам, многие солдаты считают себя русскими, они не являются наемниками.
Сальдо напомнил, что военные готовились к противостоянию с Россией восемь лет. Их не только обучали, но и настраивали соответствующим образом.
При этом он уточнил, что неподалеку от Херсона постоянно находились наемники.
Опубликовано: Светлана Репина