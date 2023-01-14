Диетологи объяснили, почему бананы нельзя держать в холодильнике

Эксперты по питанию советуют не хранить эти фрукты долго и съедать их в течение недели.

Диетологи всегда указывают на приятные вкусовые свойства и полезные качества бананов. Но чтобы их внешний вид и вкус оставались на высоте, нужно уметь правильно хранить эти яркие фрукты.

При выборе лучше отдавать предпочтение бананам ярко-желтого или зелено-желтого оттенка и обязательно нужно обращать внимание на их внешний вид.

Оптимальный температурный режим для их хранения - 13-14 градусов тепла. Если температура будет ниже, то мякоть бананов потемнеет, аромат пропадет, а кожура станет неприятного серовато-желтого оттенка.

Бананы не любят излишнего тепла точно так же, как и излишнего холода. При высокой температуре их мякоть приобретает консистенцию киселя.