Посредник США Ричардсон: Россия ничего не попросила в обмен на освобождение Дадли

Посредник по обмену заключенными из США Билл Ричардсон заявил, что Россия не требовала ничего в обмен на освобождение американца Тейлора дадли.

После возвращения Дадли на родину Ричардсон рассказал, что это не был обмен заключенными.

По его словам, российская сторона не выдвигала никаких требований, была проведена только беседа гуманитарного характера.

Ранее сообщалось, что 35-летний ветеран морской пехоты США Тейлор Дадли был задержан при пересечении границы РФ с Польшей в Калининградской области.