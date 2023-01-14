Дом легко содержать в порядке, если устранять недостатки своевременно

Нужно правильно обращаться с бытовым оборудованием и вовремя заниматься уборкой.

Чтобы в доме не оседало много пыли, нужно вовремя чистить кондиционеры и вентиляционные решетки в ванной и кухне. Чистку кондиционера лучше доверить профессионалу.

Никогда не нужно оставлять ремонт капающего крана на потом, точно так же, как и проблему засоренных труб. Со временем это может привести к крупным протечкам и затоплению жилищ соседей.

Перед тем, как использовать какое-либо моющее или чистящее средство, нужно четко понять, для чего оно предназначено. Лучше не наносить антижировые средства с кислотой на деревянные поверхности.

Чтобы не привлекать в дом тараканов и муравьев, надо своевременно убирать из него мусор и объедки. Накапливать их нет никаких причин.

Приблизительно два-три раза в год необходимо проводить в доме генеральную уборку с мытьем плафонов, люстр, стиркой домашнего текстиля и чисткой ковров.

Любую начатую уборку желательно доводить до логического завершения, и делать все манипуляции нужно последовательно: сначала мыть окна, потом вешать чистые шторы.

Никогда нельзя убирать только часть квартиры - это неэффективно с точки зрения поддержания чистоты. Лучше убрать все жилище сразу.

Нельзя ограничиваться наведением порядка только в своей квартире - площадка и лестничная клетка тоже требуют содержания в чистоте, потому что вся грязь с них несется домой.