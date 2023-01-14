Небензя заявил о готовности России достичь целей СВО путём переговоров

Василий Небензя уверен, что поставленные Владимиром Путиным задачи специальной военной операции в Украине можно выполнить с помощью дипломатии.

14 января возглавляющий российское постоянное представительство в ООН Василий Небензя сообщил, что считает реалистичным сценарий, при котором Россия сумеет достичь целей спецоперации в украинском государстве посредством переговорного процесса с администрацией Киева, однако пока Москва действует военным путём ввиду нежелания правительства Украины возобновлять переговоры.

При этом Небензя отметил, что главнейшими задачами СВО являются пресечение дискриминации русского населения в Украине и ликвидация любых опасностей для России, исходящих со стороны Киева.