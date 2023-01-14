Guardian: 16 января Великобритания объявит об отправке танков Challenger 2 на Украину
2023-01-14 03:19
Издание The Guardian со ссылкой на собственные источники сообщает, что 16 января Великобритания объявит о поставках на Украину новой военной техники.
Речь идет о танках Challenger 2. Британские власти намерены отправить украинским военным около десяти единиц.
Издание также уточняет, что Украине известно о планах британской стороны по передаче танков.
Ранее о возможной отправке такой техники на Украину говорил экс-руководитель генштаба Великобритании генерал Ричард Даннат.
Опубликовано: Светлана Репина