Fox News: у Хантера Байдена был доступ к гаражу, где нашли секретные документы

Телеканал Fox News сообщает, что у Хантера Байдена был доступ к гаражу отца, где впоследствии были обнаружены секретные документы.

На электронной почте сына Байдена есть письма за 2018 и 2019 годы, в которых он указывает домашним адресом именно этот дом в Уилмингтоне.

Этот же адрес прописан как постоянное место жительства Хантера Байдена для его учетной записи Apple и кредитной карты.

Ранее сообщалось, что в гараже дома Джо Байдена в Делавэре были обнаружены секретные докумены.