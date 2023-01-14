Fox News: у Хантера Байдена был доступ к гаражу, где нашли секретные документы
2023-01-14 03:25
Телеканал Fox News сообщает, что у Хантера Байдена был доступ к гаражу отца, где впоследствии были обнаружены секретные документы.
На электронной почте сына Байдена есть письма за 2018 и 2019 годы, в которых он указывает домашним адресом именно этот дом в Уилмингтоне.
Этот же адрес прописан как постоянное место жительства Хантера Байдена для его учетной записи Apple и кредитной карты.
Ранее сообщалось, что в гараже дома Джо Байдена в Делавэре были обнаружены секретные докумены.
Опубликовано: Светлана Репина