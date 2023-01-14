Military Watch: украинские военные не смогут использовать западные танки Leopard и Challenger
2023-01-14 03:50
Издание Military Watch опубликовало материал о том, что ВСУ не смогут использовать в Донбассе западные танки.
Автор статьи отмечает, что обещанные Украине танки Leopard и Challenger весят значительно больше чем те, что сейчас используются ВСУ.
Таким машинам необходимо больше топлива и требуется специальное обслуживание. Они не подходят для узких дорог и городов.
Кроме того, у таких танков нет автоматов заряжания, поэтому экипаж должен быть на треть больше, чем в советских машинах.
Опубликовано: Светлана Репина