20 Minuten: Швейцария запретила Испании поставку своих вооружений на Украину

Издание 20 Minuten сообщает, что Швейцария не дала разрешения Испании на поставку своих вооружений на Украину.

Испания выразила желание помочь украинским военным поставкой техники, но должна была получить согласие страны-производителя – Швейцарии.

Но в Цюрихе такого разрешения не дали, объяснив это нейтральным статусом страны и законом о военных материалах.

При этом пресс-секретарь швейцарского департамента экономики Фабиан Майенфиш заявил, что официальных запросов от Испании не поступало.