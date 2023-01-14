20 Minuten: Швейцария запретила Испании поставку своих вооружений на Украину
2023-01-14 03:55
Издание 20 Minuten сообщает, что Швейцария не дала разрешения Испании на поставку своих вооружений на Украину.
Испания выразила желание помочь украинским военным поставкой техники, но должна была получить согласие страны-производителя – Швейцарии.
Но в Цюрихе такого разрешения не дали, объяснив это нейтральным статусом страны и законом о военных материалах.
При этом пресс-секретарь швейцарского департамента экономики Фабиан Майенфиш заявил, что официальных запросов от Испании не поступало.
Опубликовано: Светлана Репина