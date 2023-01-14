Глава МИД Турции Чавушоглу: Россия и США не выполнили обязательства по Сирии
2023-01-14 04:05
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Россия и США не выполнили своих обязательств по выводу курдских сил из некоторых районов Сирии.
По его слова, Соединенные Штаты продолжают поддерживать Рабочую партию Курдистана и Силы народной самообороны.
Чавушоглу напомнил, что речь идет о выполнении договоренностей, заключенных в 2019 году.
Он отметил, что Турция постоянно напоминает об этом России и США, однако договоренности до сих пор не выполнены.
Опубликовано: Светлана Репина