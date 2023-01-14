Без санкции Конгресса Соединенные Штаты достигнут потолка госдолга через пять дней

По словам министра финансов Джанет Йеллен, Минфину США придется «принять чрезвычайные меры», чтобы предотвратить дефолт страны по своим обязательствам.

Соединенные Штаты достигнут потолка долга, утвержденного Конгрессом, в следующий четверг, предупредила министр финансов Джанет Йеллен в письме в пятницу, если оперативно не будет утвержден новый предел задолженности.

В своем письме, адресованном спикеру Палаты представителей от республиканской партии Кевину Маккарти, Джанет Йеллен подчеркнула, что с четверга и в отсутствие новых потолков Минфину придется «принять чрезвычайные меры», чтобы не допустить, чтобы страна не выполняет свои обязательства».

