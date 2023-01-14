Без санкции Конгресса Соединенные Штаты достигнут потолка госдолга через пять дней
2023-01-14 08:25
По словам министра финансов Джанет Йеллен, Минфину США придется «принять чрезвычайные меры», чтобы предотвратить дефолт страны по своим обязательствам.
Соединенные Штаты достигнут потолка долга, утвержденного Конгрессом, в следующий четверг, предупредила министр финансов Джанет Йеллен в письме в пятницу, если оперативно не будет утвержден новый предел задолженности.
В своем письме, адресованном спикеру Палаты представителей от республиканской партии Кевину Маккарти, Джанет Йеллен подчеркнула, что с четверга и в отсутствие новых потолков Минфину придется «принять чрезвычайные меры», чтобы не допустить, чтобы страна не выполняет свои обязательства».
Опубликовано: Тарас Медведев