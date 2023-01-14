Министр обороны Германии уходит в отставку, сообщают СМИ
2023-01-14 08:42
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт после ряда промахов в своей политической карьере решила уйти в отставку, сообщили в пятницу, 13 января, несколько немецких СМИ.
Согласно ежедневной газете Bild, которая первой сообщила об этой информации, отставка стала личным решением министра и не была навязана Канцелярией.
Газета Süddeutsche Zeitung со своей стороны уточняет, что 57-летняя Кристин Ламбрехт, член той же Социал-демократической партии (СДПГ), что и канцлер Олаф Шольц, должна покинуть свой пост на следующей неделе.
Телеканал НТВ добавляет, что в настоящее время в СДПГ ищут преемника министра.
В Минобороны ФРГ отказываются комментировать запросы международных информагентств называя информацию «слухами».
Опубликовано: Тарас Медведев