Дмитрия Назарова вместе с женой уволили из МХТ им. Чехова из-за высказываний про СВО

Артист недавно дал интервью, где похвалил эмигрировавшего актера Анатолия Белого и раскрыл ряд секретов МХТ.

13 января худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский подписал приказ об увольнении из театра Дмитрия Назарова и его жены Ольги Васильевой. Как уточняет СтарХит, причиной послужили громкие высказывания об СВО.

Сообщается, что Хабенский просил артистов не критиковать власти. Когда худрук понял, что разговоры не имеют смысла, принял экстренные меры.

Дмитрий Юрьевич недавно дал интервью, где похвалил эмигрировавшего актера Анатолия Белого и раскрыл ряд секретов МХТ - к примеру, рассказал, что многие актеры в последнее время покинули театр по своему желанию.

Константин Хабенский решил попрощаться с артистами, много лет прослужившими в театре. 65-летний Назаров из-за своей позиции остался без любимой работы и гастролей. С 11-го января у звезды «Кухни» отменились концерты в городах России.

Как стало известно изданию, актер и его жена эмигрировать не собираются. Жалеют ли они о своих поступках, неизвестно.