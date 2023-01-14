В тайнике Байдена обнаружены документы с грифом «совершенно секретно»

Сообщается, что секретные документы, обнаруженные в бывшем личном кабинете президента США Джо Байдена, содержат некоторые материалы с пометкой «совершенно секретно».

По данным американского партнера BBC CBS News, документы с самым высоким уровнем классификации были среди примерно 10 файлов в аналитическом центре, носившем его имя.

В одном из его домов в Делавэре было найдено менее 10 секретных документов, но ни один из них не был совершенно секретным, сообщает CBS.

Утечка сверхсекретной информации может нанести «исключительно серьезный ущерб».

Существует три основных уровня классификации США: конфиденциальный, секретный и совершенно секретный.