Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт подает в отставку

Глава оборонного ведомства Германии Кристин Ламбрехт, самый проблемный министр в нынешнем правительстве, решила уйти в отставку, сообщает в пятницу, 13 января ежедневный портал Bild со ссылкой на несколько источников.

Как подчеркивает Bild, инициатива исходит от Ламбрехт, а не от канцлера Олафа Шольца. Когда именно состоится отставка, пока неизвестно, но вопрос о ее преемнике уже обсуждается.

Грядущей отставке с должности предшествовала "беспрецедентная череда неудач", последняя из которых широко освещалась в СМИ в видео, опубликованном в новогоднюю ночь в соцсетях, сообщает Bild. Издание добавляет, что это была "неловкая речь перед новогодним фейерверком".

В последнем опросе популярности политиков, проведенном студией INSA от имени Bild, Ламбрехт занял последнее, 20-е место.

По оценкам газеты, пребывание Ламбрехт на посту министра обороны с самого начала было катастрофическим.

В первом интервью после вступления в должность в декабре 2021 года глава бундесвера призналась в Bild am Sonntag, что не знает воинских званий. Пять месяцев спустя она так этого и не узнала, что подтвердила в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

По информации Bild, преемником Ламбрехт на посту главы Минобороны может стать полномочный представитель Бундестага по обороне Ева Хёгль.