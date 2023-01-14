Теперь не чемпионка: Камилу Валиеву из-за допинга лишили золотой медали России

Фигуристка выиграла чемпионат страны накануне поездки на Олимпиаду, но награда будет передана ее сопернице Александре Трусовой.

Год назад, прямо в разгар Олимпиады, в Пекине в крови 15-летней (тогда еще) фигуристки Камилы Валиевой обнаружили допинг. Мировое сообщество из-за этого призвало отстранить девушку от дальнейшего участия в соревнованиях, напоминает Вумен.ру.

Валиева к тому моменту уже выступила в командном турнире и вместе с другими российскими фигуристами завоевала «золото», однако медали так и не увидела.

Предварительное разбирательство продолжалось несколько дней, все это время спорстменка была вынуждена присутствовать на заседаниях. В итоге Камила пропускала важные тренировки, тогда как ее соперницы оттачивали сложные элементы и готовились к выходу на лед в личных соревнованиях.

Все это не могло не сказаться на состоянии Валиевой. Во время решающего проката фигуристка допустила ряд серьезных ошибок и заняла четвертое место, а золото досталось другой россиянке— Анне Щербаковой.

Расследование этого дела все еще продолжается и скоро достигнет своей кульминации. Дисциплинарным комитетом российской национальной антидопинговой организации (РУСАДА) фигуристка признана невиновной по делу о нарушении антидопинговых правил.

Но при этом комитет аннулировал результаты спортсменки в день взятия положительной допинг-пробы. Из-за этого Камила Валиева лишается одного из главных титулов в карьере, то есть звания чемпионки РФ. Золото перейдет к Александре Трусовой, серебро достанется Анне Щербаковой, бронза Аделии Петросян.

Представители Всемирного антидопингового агентства с этим решением не согласны. В WADA заявили о готовности подать в Спортивный арбитражный суд апелляцию и добиться, чтобы Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года.