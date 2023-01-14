Хорошие даты для посадки томатов на рассаду по лунному календарю в 2023 году
2023-01-14 10:14
Хотя на дворе разгар зимы, опытные дачники уже заглядывают в лунный календарь, чтобы определить дату посадки помидор.
Итак, оперативно готовятся грунт, ящички для рассады, подкормки, закупаются семена, которые должны принести желанный урожай.
Эксперты утверждают, что с момента посева семян в грунт до пересадки рассады в почву должно пройти 6-8 недель.
Поэтому семена помидор в грунт следует высаживать не раньше середины марта, да и то если томатам предстоит расти в теплице. А предназначенные для открытого воздуха и вовсе лучше высевать на границе марта-апреля.
Согласно лунному календарю высадку семян в грунт рекомендуется осуществлять 9-12; 16-17, 20 и 24-30 марта, а также в следующие апрельские дни 3-5, 7-9,12-13.
Опубликовано: Сергей Стаалкер