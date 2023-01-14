Две участницы на «Мисс Вселенная» представляют арабский мир

Мисс Ливан и Мисс Бахрейн вместо купальников вышли в буркини и заявили, что мусульманские женщины тоже могут стать королевами.

Начался обратный отсчет до церемонии избрания Мисс Вселенной. Этот конкурс 71-й по счету и проходит в городе Новый Орлеан, штат Луизиана, в нем участвуют 86 королев красоты со всего мира.

Участие в нем принимают и две арабские девушки. Ясмина Зейтун имеет корону Мисс Ливан 2023, Эвелин Халифа - Мисс Бахрейн 2022.

Эвелин Халифа родилась в 1998 году в семье отца-бахрейнца и матери-россиянки, изучала специальность финансовых и банковских наук, посещала курсы тхэквондо и танцев, была рекламным лицом косметической продукции "Диор".

Мисс Бахрейн удивила зрителей конкурса, приняв участие в отборочном туре предварительной церемонии в купальниках, надев "буркини" и произнеся фразу на английском языке, которая гласила: "Мусульманка тоже может стать Мисс Вселенная".

А Ясмина Зейтун покинула Ливан, чтобы представлять его на конкурсе, сообщает ее отец Исмаил Зейтун. В Ливане была начата кампания в поддержку Ясмины, в которой приняли участие многие ливанские звезды

Ясмине 20 лет, она из деревни Кафр-Шуба на юге Ливана. Сейчас девушка учится в Университете Сайида Аллоаиза, изучает журналистику и средства массовой информации.