Медведев: Кисида предал память японцев, сгоревших в ядерном костре Хиросимы и Нагасаки

Экс-президент РФ Дмитрий Медевдев заявил, что японский премьер Фумио Кисида предал память сотен тысяч японцев, сгоревших в ядерном костре Хиросимы и Нагасаки по вине США.

14 января бывший президент России Дмитрий Медведев в своём личном Telegram-канале обвинил премьер-министра Японии Фумио Кисиду в предательстве памяти сотен тысяч японцев, сгоревших в ядерном костре Хиросимы и Нагасаки после его совместного заявления с президентом США Джо Байденом о «ядерных планах» Москвы.

Медведев напомнил, что единственной страной, полноценно применившей ядерное оружие, были Соединённые Штаты, а её единственной жертвой – Япония.

Российский политик отметил, что Кисиде следует потребовать от Байдена покаяния за бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, а не безосновательно обвинять Россию в возможном применении ядерного оружия.