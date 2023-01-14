В Киеве 14 января прогремели взрывы, в городе объявлена воздушная тревога

Украинские СМИ заявили, что в Киеве прогремели мощные взрывы, после чего в столице Украины объявили воздушную тревогу.

В субботу до полудня, 14 января 2023 года, украинское интернет-издание «Страна», со ссылкой на местных жителей, сообщило о том, что в Киеве прогремели мощные взрывы, в небе над городом поднимается столб густого дыма.

Отмечается, что после первых взрывов в столице Украины, которые прозвучали в Днепровском районе города, объявили воздушную тревогу из-за непосредственной ракетной угрозы, киевлян просят находиться в укрытии.