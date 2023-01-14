Полиция Нижней Саксонии принимает 128 вызовов об экстренной помощи в час

В центры управления полицейских управлений Нижней Саксонии в прошлом году поступило 1,1 миллиона экстренных вызовов, сообщило Министерство внутренних дел в Ганновере.

Это эквивалентно примерно 128 вызовам службы экстренной помощи в час или более 3000 в день. В предыдущие годы было получено больше экстренных вызовов — в 2018 году, например, их было почти на 135 000 больше, чем в 2022 году.

Большинство звонивших в прошлом году обратились по номеру 110 из-за дорожно-транспортных происшествий, опасных зон, споров или беспорядков.

Каждый экстренный вызов обязательно влечет за собой полицейскую или спасательную операцию, а в связи с дорожно-транспортным происшествием может быть получено несколько вызовов на номер 110.

По данным министерства, небольшая часть звонков не имеет содержания, относящегося к работе экстренных служб.