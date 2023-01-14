Украина сообщает об обстрелах инфраструктуры Киева

Украина сообщила о ракетном обстреле Россией Киева в субботу, 14 января, цитирует источники dpa.

Целью стала критическая инфраструктура, заявил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Еще до того, как прозвучала воздушная тревога, раздалась серия взрывов.

Мэр Виталий Кличко сообщил, что в Днепровском районе на левом берегу реки были слышны взрывы.

В последний раз российские атаки на украинскую столицу происходили в канун Нового года.

