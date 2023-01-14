Британец, приговоренный за шпионаж в Иране, казнен через повешение

Гражданин Британии был казнен через повешение после того, как его приговорили к смертной казни за шпионаж в пользу британской разведки, сообщило в субботу иранское судебное агентство.

Бывший высокопоставленный сотрудник министерства обороны Ирана, 61-летний Алиреза Акбари, был осужден за «подрыв внутренней и внешней безопасности страны за передачу разведывательных данных Соединенному Королевству», сообщает Mizan Online.

Его казнь состоялась через три дня после оглашения иранским судом смертного приговора.

В приговоре он характеризуется, как «ключевой шпион» британской секретной разведывательной службы (SIS), также известной как МИ-6, из-за его «положения».