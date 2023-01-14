Медведев считает, что японский премьер предал память жертв Хиросимы и Нагасаки

Экс-президент и замглавы Совбеза РФ выразил удивление позицией Фумио Кисиды, который, по его словам, проявил «чудовищный стыд» лебезя перед Джо Байденом о российской ядерной угрозе для Украины.

Дмитрий Медведев на своей площадке в Telegram напомнил, что единственным агрессором, который применял ядерное оружие в мире остается США и заявление Кисиды на этом фоне выглядит странно.

«Это такой чудовищный стыд, что не буду даже комментировать паранойю о ядерных планах нашего государства», — пишет политик.

По словам Медведева, вместо покаяния за бомбардировки Хиросимы и Нагасаки Кисида в «унизительном верноподданническом экстазе» говорит несуразицу про Россию.

Такая политическая мягкотелость Кисиды вызвала у Медведева негативную оценку, и он отмечает, что японский премьер тем самым предал память сотен тысяч своих соотечественников, которые сгорели в огне американской атомной бомбежки.