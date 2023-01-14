Дмитрия Назарова уволили из МХТ имени Чехова за антивоенную позицию

Российского актера Дмитрия Назарова уволили из театра имена Чехова в Москве.

Российское информационное агентство РБК сообщило об увольнении из МХТ имени Чехова известного российского актера Дмитрия Назарова.

Стало известно и о том, что вместе со знаменитым актером была уволена и его жена Ольга Васильева. Накануне у них состоялся разговор с руководителем театра Константином Хабенским.

Как пишет РБК, по причине антивоенной позиции Дмитрия Назарова уже был отменен выездной спектакль театра в Нижнем Тагиле по причине антивоенной позиции Назарова.

"Ранее в Нижнем Тагиле отменили спектакль с участием Назарова. Организаторы объяснили это критикой в их адрес в соцсетях из-за антивоенной позиции актера", - говорится в сообщению.

Широкой публике Дмитрий Назаров стал известен благодаря роли шеф-повара в телесериале "Кухня".