Дмитрия Назарова уволили из МХТ имени Чехова за антивоенную позицию
Российского актера Дмитрия Назарова уволили из театра имена Чехова в Москве.
Российское информационное агентство РБК сообщило об увольнении из МХТ имени Чехова известного российского актера Дмитрия Назарова.
Стало известно и о том, что вместе со знаменитым актером была уволена и его жена Ольга Васильева. Накануне у них состоялся разговор с руководителем театра Константином Хабенским.
Как пишет РБК, по причине антивоенной позиции Дмитрия Назарова уже был отменен выездной спектакль театра в Нижнем Тагиле по причине антивоенной позиции Назарова.
"Ранее в Нижнем Тагиле отменили спектакль с участием Назарова. Организаторы объяснили это критикой в их адрес в соцсетях из-за антивоенной позиции актера", - говорится в сообщению.
Широкой публике Дмитрий Назаров стал известен благодаря роли шеф-повара в телесериале "Кухня".
Опубликовано: Николай Скира