Контракт на проживание украинцев на круизном лайнере в Шотландии заканчивается в марте, и они срочно ищут работу и жилье

Как сообщают власти Глазго, контракт на использование лайнера MS Ambition, где сейчас размещены украинские беженцы завершается в конце марта и власти ищут возможность дальнейшей интеграции его постояльцев.

Правительство Шотландии работает с городским советом Глазго и другими местными властями над организацией долгосрочного проживания. И частью плана может стать добровольный хостинг.

Министр шотландского правительства по делам украинских беженцев Нил Грей призвал потенциальных принимающих лиц внести предложения.

«Было несколько человек, которые уже переехали с кораблей, которым мы предоставили альтернативное жилье, которые переехали в социальное жилье или собственное арендованное жилье», — сказал он.

По словам самих беженцев, проблема заключается в отсутствии у них кредитной истории в Шотландии, что усложняет самостоятельный поиск жилья.

