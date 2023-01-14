Медведев раскритиковал премьера Японии Кисиду за слова о применении Россией ядерного оружия

Дмитрий Медведев прокомментировал заявление премьер-министра Японии Кисиды о ядерном оружии.

Премьер-министр Японии Кисида и президент Соединенных Штатов Джо Байден ранее выступили с совместным заявлением о применении Россией ядерного оружия в Украине.

В заявлении говорилось, что любое применение войсками РФ ядерного оружия стало бы враждебным актом против человечества.

Теперь же Дмитрий Медведев высказался об этом совместном заявлении глав Японии и Соединенных Штатов. Медведев назвал эти слова "паранойей о ядерных планах российского государства".

Также он считает, что такими словами Кисида предает память "сотен тысяч японцев, сгоревших от взрывов в Хиросиме и Нагасаки".