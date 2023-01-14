Кречмер продолжает призывать к ремонту «Северного потока — 1»

Премьер-министр Ахсена Михаэль Кречмер в очередной раз высказался за ремонт поврежденного газопровода «Северный поток-1» как обязательное условие для возобновления поставок российского газа в будущем.

«Если повреждение не будет устранено, «Северный поток-1» навсегда выйдет из строя», — предупредил зампред ХДС в комментарии медиагруппе Funke в субботу.

Операторы должны обеспечить возможность ремонта трубопровода.

«Вопрос о российском природном газе не возникает, пока бушует война», — сказал Кречмер. Но Германия должна «сохранить возможность использовать не только очень дорогой сжиженный газ после окончания войны».

В национальных интересах выяснить, у какой страны можно было бы затем закупить более дешевые альтернативы газу.

В конце сентября 2022 года в результате направленных взрывов были разрушены три из четырех ниток газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в Балтийском море.

Ввиду последствий для экономики, особенно на востоке, Кречмер настаивает на общественном консенсусе в отношении энергоснабжения в ближайшие десятилетия.