После торта с коноплей трое бюргеров оказались в больнице

APS
2023-01-14 13:45

Трое мужчин были доставлены в больницу в Галле после того, как съели торт с пищевыми добавками на основе конопли.

Как сообщила полиция в субботу, они жаловались на тошноту и боли в животе.  

По данным следствия, торт содержал активный ингредиент ТГК. 

Такое иногда происходит при употреблении каннабиса, сказал представитель полиции. 

Полиция пока не выяснила кто снабдил торт наркотическими веществами. 

Полиция расследует нарушения Закона о наркотиках.

Опубликовано: Тарас Медведев











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