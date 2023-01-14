После торта с коноплей трое бюргеров оказались в больнице

Трое мужчин были доставлены в больницу в Галле после того, как съели торт с пищевыми добавками на основе конопли.

Как сообщила полиция в субботу, они жаловались на тошноту и боли в животе.

По данным следствия, торт содержал активный ингредиент ТГК.

Такое иногда происходит при употреблении каннабиса, сказал представитель полиции.

Полиция пока не выяснила кто снабдил торт наркотическими веществами.

Полиция расследует нарушения Закона о наркотиках.