После торта с коноплей трое бюргеров оказались в больнице
2023-01-14 13:45
Трое мужчин были доставлены в больницу в Галле после того, как съели торт с пищевыми добавками на основе конопли.
Как сообщила полиция в субботу, они жаловались на тошноту и боли в животе.
По данным следствия, торт содержал активный ингредиент ТГК.
Такое иногда происходит при употреблении каннабиса, сказал представитель полиции.
Полиция пока не выяснила кто снабдил торт наркотическими веществами.
Полиция расследует нарушения Закона о наркотиках.
Опубликовано: Тарас Медведев