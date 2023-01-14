Тяжелобольному Никите Михалкову стало лучше

В расписании народного артиста России на февраль запланированы два спектакля, они не отменены.

Легендарный режиссер продолжает проходить лечение. 77-летнего Никиту Михалкова госпитализировали 5 января. У народного артиста усилились простудные симптомы: кашель, температура. Медики диагностировали у звезды пневмонию и связанные с этим осложнения, сообщает КП.

На этой неделе Никите Сергеевичу стало лучше. Режиссер по-прежнему трубку снимает лишь на номера ближайшего круга, однако его коллеги настроены оптимистично.

«Сейчас уже появилась информация: поводов для беспокойства нет. Говорят, что Никите Сергеевичу стало получше. Угрозы жизни нет, его лечат», - рассказали коллеги режиссера.

Как уточняет издание, Михалков остается в реанимации, но есть перспективы, что его скоро переведут в палату. Легендарный режиссер все дни госпитализации остается в сознании, самостоятельно дышит, отвечает на звонки близких. По словам медиков, температура у него спала и лечение продолжается в плановом режиме.

В рабочем графике Никиты Михалкова значатся 2 спектакля: на 6 и 7 февраля. Компания «Moscow Show», которая занимается реализацией билетов на эти постановки, сообщила журналистам, что спектакль «12» на эти даты состоится.

В Центре Театра и кино под руководством Никиты Михалкова также «продают» спектакль. До мероприятия три недели и все рассчитывают, что Никита Сергеевич вернется в строй.

Сам Никита Михалков написал в своем телеграм-канале, что он "благодарен всем и каждому, кто беспокоится" о нем. "Теперь знаю точно, чем отличается популярность от настоящей любви. Спасибо вам", - написал режиссер.

И добавил, что он пока остается в больнице, продолжает обследование и получает необходимое лечение.