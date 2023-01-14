Песня Шакиры, в которой она высмеяла своего бывшего, побила рекорд YouTube

Шакира откровенно посмеялась над своим бойфрендом футболистом Жераром Пике в своей новой песне, клип к которой набрал за сутки 65 млн просмотров в YouTube и стал самым популярным латиноамериканским хитом в истории видеохостинга.

Шакира и Пике, игравший за «Барселону», «Манчестер Юнайтед» и сборную Испании, разошлись в 2022 году спустя 10-летнего перерыва в отношениях. У них двое совместных детей.

В своем новом хите Шакира поет: «Я стою двух 22-летних», добавляя: «Вы поменяли Ferrari на [Renault] Twingo/Вы поменяли «Ролекс» на «Касио». Певица также отмечает: «Такая волчица, как я, не для новичков» и советует своему бывшему тренировать умственные способности.

Отметим, что футболист еще до официального расставания с Шакирой завел роман с 22-летней тогда Кларой Чиа, на что и намекает звезда в своей песне.

